Ainsi danse Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Ainsi danse Oloron-Sainte-Marie, 3 juin 2022, Oloron-Sainte-Marie. Ainsi danse Rue de la Poste Espace Jeliotte Oloron-Sainte-Marie

2022-06-03 20:30:00 – 2022-06-03 23:00:00 Rue de la Poste Espace Jeliotte

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques 12 12 EUR Après deux années sans spectacle pour cause de Covid, Ainsi danse va enfin pouvoir se représenter à nouveau dans les prochaines semaines. Florence Seville, professeur de danse classique et contemporaine de l’association, présentera sa dernière création intitulée Ça va aller. Places à réserver par email ou par téléphone. Après deux années sans spectacle pour cause de Covid, Ainsi danse va enfin pouvoir se représenter à nouveau dans les prochaines semaines. Florence Seville, professeur de danse classique et contemporaine de l’association, présentera sa dernière création intitulée Ça va aller. Places à réserver par email ou par téléphone. Après deux années sans spectacle pour cause de Covid, Ainsi danse va enfin pouvoir se représenter à nouveau dans les prochaines semaines. Florence Seville, professeur de danse classique et contemporaine de l’association, présentera sa dernière création intitulée Ça va aller. Places à réserver par email ou par téléphone. Ainsi danse

Rue de la Poste Espace Jeliotte Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Rue de la Poste Espace Jeliotte Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Rue de la Poste Espace Jeliotte Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques

Ainsi danse Oloron-Sainte-Marie 2022-06-03 was last modified: by Ainsi danse Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 3 juin 2022 Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques