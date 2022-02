Ainsi chantait Zarathoustra Goethe-Institut Paris, 22 mars 2022, Paris.

Ainsi chantait Zarathoustra

Goethe-Institut Paris, le mardi 22 mars à 20:00

A l’occasion du Printemps des Poètes 2022 et du Festival de Printemps PSL Avec Cécile Madelin (soprano), Johan Farjot (pianiste) et Guillaume Métayer (CNRS, spécialiste et traducteur de Nietzsche) « Sans la musique, la vie serait une erreur » : on sait l’amour de Nietzsche pour la musique, dimension essentielle de la pensée du philosophe. Mais son œuvre de poète commence enfin à être remise en lumière. Y a-t-il plus belle manière de la faire connaître que de la donner à entendre en musique ? Ce concert commenté présente les plus belles adaptations pour piano et voix de ces poèmes, souvent dues aux plus grands compositeurs (Mahler, Schönberg, etc.). Un projet musical sponsorisé par le CELLF (CNRS-Sorbonne Université), L’IA à l’école, Les Belles Lettres, le Bal Blomet et le Goethe-Institut de Paris.

Entrée libre

La mise en musique des poèmes de Nietzsche

Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T21:30:00