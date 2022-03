Ainpuls 2022 Centre International de Rencontres de Saint-Vulbas, 24 juin 2022, Saint-Vulbas.

Ainpuls 2022

du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin à Centre International de Rencontres de Saint-Vulbas

Nous sommes partenaire d’Ainpuls depuis sa première édition il y a 5 ans! Ce programme d’accélération de projet en 54h chrono est le seul de son genre dans l’Ain et un indispensable dasn l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreunariat! Cette année encore nous seront au côtés des porteurs de projet avec les outils du fab lab et les méthodes du living lab. Quelles que soit tes compétences, c’est une expérience unique de les partager le temps d’un week end au service d’un projet innovant ? Et bien sûr, pour les porteurs de projets c’est un booster exceptionnel! @David Capron @anne-sophie asselin @Alex @Rémi Mourier ou @Pierre Alex peuvent en témoigner :) Les dates: Vendredi 24 Juin à 18h au Dimanche 26 juin 2022 à 18h. Et si tu hésites encore, soit à participer soit à présenter ton projet, passes au lab, on en discutera :) [https://www.ainpuls-cpme01.org/](https://www.ainpuls-cpme01.org/) [https://vimeo.com/658940968](https://vimeo.com/658940968)

Centre International de Rencontres de Saint-Vulbas 1558 Rue Claires Fontaines, Saint-Vulbas Saint-Vulbas Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T18:00:00 2022-06-24T23:59:00;2022-06-25T07:00:00 2022-06-25T23:59:00;2022-06-26T07:00:00 2022-06-26T18:00:00