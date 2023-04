Marché de Noël Fronton, 2 décembre 2023, Ainhoa.

L’association Elorri regroupant les producteurs et les artisans d’Ainhoa organise son marché de Noël : exposition de stands de producteurs et artisans locaux, ateliers, etc.

2023-12-02 à ; fin : 2023-12-02 . .

Fronton

Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The association Elorri gathering the producers and the craftsmen of Ainhoa organizes its Christmas market: exhibition of stands of producers and local craftsmen, workshops, etc.

La asociación Elorri, que reúne a productores y artesanos de Ainhoa, organiza su mercado de Navidad: exposición de puestos de productores y artesanos locales, talleres, etc.

Der Verein Elorri, der die Produzenten und Handwerker von Ainhoa vereint, organisiert seinen Weihnachtsmarkt: Ausstellung von Ständen lokaler Produzenten und Handwerker, Workshops, etc.

