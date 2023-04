Marché de producteurs Place du fronton, 10 août 2023, Ainhoa.

Le marché de producteurs a lieu tous les jeudis du 13 juillet au 24 août. Venez retrouver les 3 producteurs AOP du village : charcuterie, salaison, viande de porc, fromage de brebis et de chèvre, yaourts, piment d’Espelette, légumes de saison..

2023-08-10 à ; fin : 2023-08-10 19:00:00. .

Place du fronton

Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The farmers’ market takes place every Thursday from July 13 to August 24. Come and meet the 3 PDO producers of the village: cold cuts, cured meats, pork, sheep and goat cheese, yoghurts, Espelette pepper, seasonal vegetables.

El mercado agrícola tiene lugar todos los jueves del 13 de julio al 24 de agosto. Venga a conocer a los 3 productores DOP del pueblo: embutidos, salazones, carne de cerdo, quesos de oveja y de cabra, yogures, pimiento de Espelette, verduras de temporada.

Der Bauernmarkt findet vom 13. Juli bis zum 24. August jeden Donnerstag statt. Hier finden Sie die 3 AOP-Erzeuger des Dorfes: Wurstwaren, Pökelfleisch, Schweinefleisch, Schaf- und Ziegenkäse, Joghurt, Piment d’Espelette, Saisongemüse.

Mise à jour le 2023-02-23 par Office de Tourisme Pays Basque