Randonnée nocturne accompagnée : les soirées du berger, coucher de soleil à la chapelle de l’Aubépine Bureau d’Accueil Touristique, 5 juin 2023, Ainhoa.

Quoi de plus original que de parcourir la montagne la nuit ? À l’heure où les autres randonneurs descendent, venez profiter de la montagne basque ! Au départ d’un des Plus Beaux Villages de France, venez découvrir en famille un des plus beaux couchers du soleil. La soirée, sous le signe de la convivialité, commence par la découverte de la montagne basque tout au long d’un itinéraire qui vous mène jusqu’à une chapelle isolée dans la montagne. Un casse-croûte d’inspiration du terroir et une vue imprenable sur la Rhune vous permettront d’attendre patiemment le coucher du soleil. Il sera temps ensuite de sortir les lampes afin de redescendre jusqu’au village…

Pique-nique et frontales fournis.

RDV au Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa

Durée : 4 h / Dénivelé : 300 m / Distance : 7 km.

Bureau d’Accueil Touristique

Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



What could be more original than hiking the mountain at night? At the time when the other hikers go down, come and enjoy the Basque mountain! From one of the most beautiful villages in France, come and discover one of the most beautiful sunsets with your family. The evening, under the sign of conviviality, begins with the discovery of the Basque mountain along an itinerary that leads you to a chapel isolated in the mountain. A local inspired snack and a breathtaking view of the Rhune will allow you to patiently wait for the sunset. Then it’s time to take out the lamps and head back down to the village?

Picnic and headlamps provided.

Meeting point at the Tourist Office of Ainhoa

Duration : 4 h / Difference in height : 300 m / Distance : 7 km

¿Qué puede haber más original que caminar por la montaña de noche? A la hora en que los demás senderistas descienden, ¡venga a disfrutar de las montañas vascas! Partiendo de uno de los Pueblos Más Bonitos de Francia, venga a descubrir en familia una de las más bellas puestas de sol. La velada comienza con el descubrimiento de los montes vascos a lo largo de un itinerario que le llevará hasta una capilla aislada en las montañas. Un tentempié local y una vista impresionante de la Rhune le permitirán esperar pacientemente la puesta de sol. Entonces será el momento de sacar las lámparas y volver al pueblo..

Picnic y linternas frontales incluidos.

Punto de encuentro en la Oficina de Turismo de Ainhoa

Duración: 4 h / Desnivel: 300 m / Distancia: 7 km

Was gibt es Originelleres, als nachts durch die Berge zu wandern? Zu einer Zeit, in der die anderen Wanderer absteigen, genießen Sie das baskische Gebirge! Starten Sie in einem der schönsten Dörfer Frankreichs und erleben Sie mit Ihrer Familie einen der schönsten Sonnenuntergänge. Der Abend im Zeichen der Geselligkeit beginnt mit der Entdeckung des baskischen Gebirges entlang einer Route, die Sie zu einer abgelegenen Kapelle in den Bergen führt. Bei einem regional inspirierten Imbiss und einem atemberaubenden Blick auf die Rhune können Sie geduldig auf den Sonnenuntergang warten. Dann ist es Zeit, die Lampen auszupacken und ins Dorf hinabzusteigen

Picknick und Stirnlampen werden gestellt.

RDV am Fremdenverkehrsamt von Ainhoa

Dauer: 4 h / Höhenunterschied: 300 m / Entfernung: 7 km

