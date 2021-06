AINBO, princesse d’Amazonie Plestin-les-Grèves, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Plestin-les-Grèves.

AINBO, princesse d’Amazonie 2021-07-04 14:45:00 – 2021-07-04 16:15:00 Place de Launceston Cinéma Le Douron

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Plestin-les-Grèves

Ainbo, princesse d’Amazonie – en avant-première

Cinéma. Un film d’animation de Richard Claus. Voici l’histoire : une fille est née et a grandi dans la jungle la plus profonde de l’Amazone, Colonia, qui repose sur le dos de l’espit-mère le plus puissant de l’Amazonie.

odile@cinema-ledouron.fr +33 6 40 97 76 91 http://cinema-ledouron.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-28 par