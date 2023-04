Sixième édition du Festival Lyrique en Tronçais 6 place de l’église, 25 août 2023, Ainay-le-Château.

Pour sa 6e édition, le Festival Lyrique en Tronçais propose une plongée au cœur de l’Opéra-Comique du XIXe siècle..

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-27 . EUR.

6 place de l’église Église Saint-Etienne

Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



For its 6th edition, the Festival Lyrique en Tronçais offers a dive into the heart of the Opéra-Comique of the 19th century.

En su 6ª edición, el Festival Lyrique en Tronçais propone una inmersión en el corazón de la Opéra-Comique del siglo XIX.

Das Festival Lyrique en Tronçais bietet in seiner sechsten Ausgabe einen Einblick in die Opéra-Comique des 19. Jahrhunderts.

Mise à jour le 2023-04-21 par OTI Vallée du Coeur de France