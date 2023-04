Sixième Festival Lyrique en Tronçais : Exposition 6 Place de l’église, 25 août 2023, Ainay-le-Château.

Le Festival Lyrique en Tronçais, après la remarquable exposition du musée Anne-de-Beaujeu de Moulins en 2018-2019 donne l’occasion de retrouver l’artiste Marcellin Desboutin né à Cérilly au travers d’exposition commémorant le bicentenaire de sa naissance..

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-27

6 Place de l’église Eglise Saint-Etienne

Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Festival Lyrique en Tronçais, after the remarkable exhibition at the Anne-de-Beaujeu Museum in Moulins in 2018-2019, provides an opportunity to rediscover the artist Marcellin Desboutin, born in Cérilly, through an exhibition commemorating the bicentenary of his birth.

El Festival Lyrique en Tronçais, tras la notable exposición en el Museo Anne-de-Beaujeu de Moulins en 2018-2019, brinda la oportunidad de redescubrir al artista Marcellin Desboutin, nacido en Cérilly, a través de una exposición que conmemora el bicentenario de su nacimiento.

Das Festival Lyrique en Tronçais bietet nach der bemerkenswerten Ausstellung im Museum Anne-de-Beaujeu in Moulins 2018-2019 die Gelegenheit, den in Cérilly geborenen Künstler Marcellin Desboutin durch eine Ausstellung zu seinem 200.

