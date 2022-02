Ainay fête la famille Ainay-le-Vieil, 29 mai 2022, Ainay-le-Vieil.

Ainay fête la famille Ainay-le-Vieil

2022-05-29 – 2022-05-29

Ainay-le-Vieil Cher Ainay-le-Vieil

Ainay fête la famille avec un pique-nique dans le parc.

Le château d’Ainay-le-Vieil célèbre la famille et propose un programme spécial à explorer tous ensemble

: chasse au trésor, ateliers de cirque et de jeux anciens, magie des contes théâtralisés, promenade à dos

d’âne autour du château.

Parents, enfants, grands-parents sont invités à prendre un temps ensemble en pique-niquant et à

poursuivre leur après-midi de jeux et de découverte en famille.

Poésie et musique agrémenteront votre pique-nique, votre promenade dans le parc et les jardins grâce

à Michel Auvent, « le jardinier du bonheur », poète, conteur et écrivain et à Laurent Galli accompagné de

son instrument de musique, le santour.

Ainay-le-Vieil

