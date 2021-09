Aina Alegre Casino Théâtre, 6 septembre 2021, Genève.

“La nuit, nos autres” Danse Le corps retrouve ses multiples à la faveur de la nuit. Dans un paysage nocturne édénique et habité, trois danseur·euse·s célèbrent le pouvoir du corps à générer des fictions. Semi-nudité, peau peinte et masques accompagnent la réinvention de soi dans des rituels de transformation et de fête des corps. Entre baroque et science-fiction, l’artiste catalane Aina Alegre signe une pièce hybride où la luxuriance d’une tombée de monstera deliciosa encadre les jeux de ces vies parallèles, qui ne se touchent jamais et se confondent pourtant. Entre œuvre plastique et chorégraphie, cette rencontre dans un sous-bois est aussi étrange et familière qu’éphémère et durable. The body finds its multiples in the night. In a haunted Edenic nightscape, three dancers celebrate the power of the body to generate fiction. Semi-nudity, painted skin and masks accompany the reinvention of the self in rituals of transformation and celebration of the body. Between baroque and science fiction, Catalan artist Aina Alegre has composed a hybrid play where the luxuriance of a falling monstera deliciosa frames the games of these parallel lives, which never touch and yet merge. Between plastic work and choreography, this meeting in an undergrowth is as strange and familiar as it is ephemeral and lasting. [www.batie.ch](http://www.batie.ch)

