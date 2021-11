Laventie Bibliothèque de Laventie Laventie, Pas-de-Calais Aimons toujours les recettes d’antan, aimons-les encore aujourd’hui ! Bibliothèque de Laventie Laventie Catégories d’évènement: Laventie

Bibliothèque de Laventie, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30 Une recette vous a particulièrement touché pendant votre enfance ? Réalisez-là et venez la faire partager. Venez nombreux à ce moment de partage et de dégustation. Bibliothèque de Laventie 2 rue Robert Parfait 62840 Laventie Laventie Pas-de-Calais

