Aimons toujours : découvrons ces textes qui nous font vibrer ! Bibliothèque de Grésy-sur-Aix, 21 janvier 2022, Grésy-sur-Aix. Aimons toujours : découvrons ces textes qui nous font vibrer !

du vendredi 21 janvier au samedi 22 janvier à Bibliothèque de Grésy-sur-Aix Des textes amoureux sont présentés au public au cours de leur déambulation dans la bibliothèque. Bibliothèque de Grésy-sur-Aix 73100 Grésy-sur-Aix Grésy-sur-Aix Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T16:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:30:00

