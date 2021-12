Ramonville-Saint-Agne Médiathèque Simone-de-Beauvoir Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Aimons toujours ! AImons encore Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Simone-de-Beauvoir

Cette année, nous partagerons 3 soirées, pour réaffirmer la place essentielle du livre et de la lecture dans nos vies ! Tout au long de ces 3 jours, vous pourrez accrocher votre acrostiche à l’arbre d’amour et profiter du coin cooconning pour des siestes musicales ressourçantes. **Pour l’occasion adoptez le dress code et portez une tenue ou un accessoire de couleur rouge !**

Entrée libre – Passe sanitaire obligatoire pour les + 12 ans

Nuits de la lecture 2022 Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2022-01-20T18:00:00 2022-01-20T19:30:00;2022-01-21T16:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T22:30:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T11:00:00;2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T22:30:00

