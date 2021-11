Genilac Médiathèque Paul Rigaut Genilac, Loire Aimons, aimons la lecture! Médiathèque Paul Rigaut Genilac Catégories d’évènement: Genilac

Médiathèque Paul Rigaut, le vendredi 21 janvier 2022 à 09:00 Finale locale des Petits champions de la lecture pour la classe de CM1-CM2 de l’école Nelson Mandela à Genilac. Médiathèque Paul Rigaut Allée des cerisiers 42800 Genilac Genilac Saint-Genis-Terrenoire Loire

