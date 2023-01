AIMIE EN CONCERT Le Barp, 17 février 2023, Le Barp .

AIMIE EN CONCERT

73 Avenue de Gascogne Le Barp Gironde

2023-02-17 – 2023-02-17

Le Barp

Gironde

Venez partager et fêter avec ce trio de musiciens locaux la sortie de son premier EP « Connexions » !

Vous découvrirez les morceaux pour la première fois en version live et de nombreux titres inédits de leur composition…

L’histoire d’Aimie est celle de la rencontre, un jour de beau soleil, de trois musiciens complémentaires et complices, en connexion…

Des chansons-jazz saupoudrées des styles latin, soul, funk, blues, gospel… et parfois inspirées des musiques de film : en écoutant Aimie, on rit, on retient des larmes, on s’évade, on bouge même, avec un brin de folie !

Venez partager et fêter avec ce trio de musiciens locaux la sortie de son premier EP « Connexions » !

Vous découvrirez les morceaux pour la première fois en version live et de nombreux titres inédits de leur composition…

L’histoire d’Aimie est celle de la rencontre, un jour de beau soleil, de trois musiciens complémentaires et complices, en connexion…

Des chansons-jazz saupoudrées des styles latin, soul, funk, blues, gospel… et parfois inspirées des musiques de film : en écoutant Aimie, on rit, on retient des larmes, on s’évade, on bouge même, avec un brin de folie !

Facebook commune du Barp

Le Barp

dernière mise à jour : 2023-01-26 par