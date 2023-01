Aimez-vous Brahms ? Eglise Saint-Marcel Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le dimanche 29 janvier 2023

de 16h00 à 18h00

Le samedi 28 janvier 2023

de 20h30 à 22h30

. gratuit sous condition Concert exceptionnel autour de Brahms, de Marc et Emmanuel Coppey et des Ondes plurielles Venez assister à un concert exceptionnel, réunissant sur scène le violoncelliste de renommée internationale Marc COPPEY et son fils violoniste Emmanuel COPPEY, pour un Double de Brahms inédit : les solistes dialoguant directement avec l’orchestre Ondes plurielles, sans chef d’orchestre! Marc COPPEY prendra ensuite la baguette pour diriger la monumentale 4ème symphonie, chef d’oeuvre de Brahms. ARTISTES Marc COPPEY, violoncelle et direction Emmanuel COPPEY, violon Ondes plurielles, ensemble musical AU PROGRAMME Double concerto pour violon et violoncelle de Johannes BRAHMS Symphonie n°4 de Johannes BRAHMS Eglise Saint-Marcel 82, boulevard de l’Hôpital 75013 Paris Contact : https://ondesplurielles.com/aimez-vous-brahms/ 07 81 63 31 07 contact@ondesplurielles.com https://www.facebook.com/OndesPlurielles/ https://www.facebook.com/OndesPlurielles/ https://ondesplurielles.com/aimez-vous-brahms/

