Aimez-vous Brahms Conservatoire Darius Milhaud / Auditorium Campra Aix-en-Provence, dimanche 17 mars 2024.

Concert à l’auditorium Campra du conservatoire avec Michel Durand-Mabire

et Pierre-Stéphane Schmidlet aux violons, Nicolas Patris de Breuil Alto, Guillaume Rabier au violoncelle et Olivier Lechardeur au piano.

Quatuor pour piano et cordes No 1 en sol mineur, op 25

● Allegro

● Intermezzo

● Andante con moto

● Rondo alla zingarete.



Quintette pour piano et cordes en fa mineur, op 34

● Allegro non troppo

● Andante, un poco Adagio

● Scherzo Allegro

● Final Poco sostenuto Allegro non troppo Presto, non troppo. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 17:00:00

fin : 2024-03-17

Conservatoire Darius Milhaud / Auditorium Campra 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

