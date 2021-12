Saint-Cirq-Lapopie Hôtel Rignault Lot, Saint-Cirq-Lapopie Aimer le Monde Hôtel Rignault Saint-Cirq-Lapopie Catégories d’évènement: Lot

Hôtel Rignault, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

«Si une idée paraît avoir échappé jusqu’à ce jour à toute entreprise de réduction, avoir tenu tête aux plus grands pessimistes, nous pensons que c’est l’idée d’amour, seule capable de réconcilier tout homme, momentanément ou non, avec l’idée de vie. » (André Breton, _Questionnaire surréaliste sur l’amour_, 1929) A partir de cette affirmation du fondateur du surréalisme et de l’histoire des Citoyens du Monde – dans le Lot et en Occitanie particulièrement – nous entendrons des extraits du livre “Et vous m’avez-parlé de Garry Davis” de Frédéric Aribit (Edition Anne Carrière, 2020) accompagnés par le guitariste Pascal Séguala. Un buffet dînatoire et une scène ouverte prolongeront la soirée. Lecture d’extraits du livre de Frédéric Aribit “Et vous m’avez parlé de Garry Davis” accompagné du guitariste Pascal Séguala Hôtel Rignault Le Bourg. 46330 Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Lot

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T21:00:00

