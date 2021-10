Aimer le basculeur, 10 octobre 2021, Revel-Tourdan.

[http://www.lebasculeur.fr](http://www.lebasculeur.fr)n Aimer. Depuis trois ans, advient en septembre, au basculeur, une exposition & une parution du journal Rocking-Chair. Après Construire et Habiter (deux numéros déjà parus avec leurs expositions respectives), cette année, c’est Aimer. Chaque artiste occupe une double page dans le journal et propose des œuvres dans la salle d’exposition du basculeur, la nanotecture et la façade du basculeur. L’ensemble doit refléter le mot-titre. Le basculeur, lieu d’art contemporain, accueille pour le finissage, l’unique comptoir des philtres d’amour, l’Amourerie, dont le créateur, Alain Snyers, se fera un plaisir de proposer une performance À 16h ou à 17h, vous pourrez bénéficier éventuellement d’une visite commentée présentant les œuvres des cinq autres artistes : Damien Fragnon a utilisé des photos macroscopiques pour créer une sculpture irisée telle une coquille. Laura Pardini a imaginé une installation mémorielle dans la nanotecture et une fontaine d’élixir d’amour propre. Marie-Claire Mitout a proposé neuf gouaches issues de ses 1050 peintes depuis 31 ans, témoins du meilleur de sa vie, ce sont « Les plus belles heures ». Cédric Esturillo a taillé dans le bois une divinité de la mer, Pussa sur une feuille de lotus, ainsi que deux autres déesses en néons. Marion Robin a choisi de souligner la structure de la façade sud en fuschia et celle de la nanotecture. Du samedi 11 septembre au dimanche 10 octobre. Ouvert sur rendez-vous par mail > [lebasculeur.mc@gmail.com](mailto:lebasculeur.mc@gmail.com) Visites commentées possibles. Renseignements : www.lebasculeur.fr lebasculeur.mc@gmail.com et sur les comptes Facebook et Instagram @lebasculeur Visites adaptées aux directives sanitaires.

Entrée gratuite avec possibilité de participation libre.

Exposition collective & parution du journal Rocking-Chair #3. Six artistes : Cédric Esturillo, Damien Fragnon, Marie-Claire Mitout, Laura Pardini, Marion Robin, Alain Snyers. Commissariat Jeanne Chopy

le basculeur 193 route du stade, 38270 Revel-Tourdan Revel-Tourdan Isère



