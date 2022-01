« Aimer la Vie », un film de Nadia Genet Librairie Publico – Paris, 5 février 2022, Paris.

« Aimer la Vie », un film de Nadia Genet

Librairie Publico – Paris, le samedi 5 février à 16:30

De Ménilmontant où se trouve la bibliothèque libertaire, le Jargon libre, à Barcelone, **rencontres avec Helyette Bess, militante anarchiste**, révolutionnaire et fidèle en amitié. Un film, une jolie trace d’Helyette Bess convaincue que la révolution est la seule solution, puisque ceux et celles qui ont le pouvoir ne l’abandonneront pas de leur plein gré : « Nous, on veut pas prendre le pouvoir, on veut qu’il disparaisse. »

Accès libre dans le respect des dispositions sanitaires en vigueur

Projection-débat et rencontre avec la réalisatrice et Helyette Bess

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris



