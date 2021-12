Colmar Musée d'histoire naturelle et d'ethnographie Colmar, Haut-Rhin Aimer “Du côté de chez Swann” avec Marcel Proust Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Lecture à voix haute au musée par le public de l’ouvrage _Du côté de chez Swann_ de Marcel Proust. Manifestation en partenariat avec le musée Unterlinden, le service des bibliothèques de la Ville de Colmar. Madeleines à déguster. Inscriptions obligatoires : [[communication@museumcolmar.org](mailto:communication@museumcolmar.org)](mailto:communication@museumcolmar.org)

Venez partager avec nous au musée des moments de lecture et des madeleines avec Marcel Proust Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie 11 rue Turenne Colmar 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T17:45:00

