AIMER, BOIRE, CHANTER École de musique CitéZarts Parigné-l’Évêque, samedi 27 janvier 2024.

Date :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-27

Les élèves de chant lyrique de l’école de musique CitéZarts et de Sargé-lès-le-Mans présentent leur nouveau spectacle le samedi 27 janvier prochain.

L’amour et ses méandres sont parfois sources de chagrin. Mais la vie réserve des surprises et à la fin, on se retrouve toujours autour d’une bonne table pour célébrer l’amitié et l’amour. Les élèves de Manuelle Fauvy, enseignante de chant lyrique dans les deux écoles de musique, vous feront partager ces émotions avec un répertoire allant du baroque au jazz en passant par la chanson française.

École de musique CitéZarts Rue des Écoles

Parigné-l’Évêque 72250 Sarthe Pays de la Loire



