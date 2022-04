Aimelia Lias & Wenge Pusana Tovanda en concert Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Aimelia Lias & Wenge Pusana Tovanda en concert Le Point Fort d’Aubervilliers, 30 avril 2022, Aubervilliers. Concert de rumba congolaise le 30 avril au Point Fort d’Aubervilliers. Retrouvez Aimelia Lias & Wenge Pusana Tovanda !

Date et horaire exacts : Le samedi 30 avril 2022

de 20h00 à 22h00

payant Prévente réduit : 10 EUR Sur place (tarif plein) : 20 EUR Sur place (demandeur d’emploi, handicapé, intermittent, Pass Navigo culture, étudiant) : 15 EUR Prévente : 15 EUR RSA, Albertivillarien, – de 18 ans : 10 EUR ⭐ AU PROGRAMME ⭐ AIMELIA LIAS est un artiste de référence du groupe WENGE MUSICA, qui a révolutionné la musique congolaise. Il a accompagné JB MPIANA lors de la création du groupe WENGE BCBG qui est à l’origine de la création de cette danse. Le leader du groupe WENGE MUSICA MAISON MERE a été amené à se produire avec ses pairs dans des grandes salles: ZENITH de Paris OLYMPIA HALL BERCY OMNISPORT et le CASINO de Paris. Un chanteur de charme qui s’est notamment produit avec JACOB DEVARIEUX et le groupe KASSAV et au SFINKS FESTIVAL sur la même scène que YOUSSOU’N DOUR. _______ BILLETTERIE PREVENTE : Plein 15€ / Réduit 10€ (hors frais de loc) SUR PLACE : > Plein : 20€ > Demandeur d’emploi, handicapé, intermittent, Pass Navigo culture, étudiant : 15€ > RSA, Albertivillarien, – de 18 ans : 10€ Résas ▶ https://bit.ly/389J475 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES LE POINT FORT D’AUBERVILLIERS – Nouveau lieu de cultures – ▪ Ligne M7 Fort d’Aubervilliers 174 avenue Jean Jaurès 93300 ▹www.lepointfort.com ▹01 48 36 34 02 Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès Aubervilliers 93300 Contact : https://www.lepointfort.com/events/aimelia-lias-wenge-pusana-tovanda/ https://www.facebook.com/events/1063600977834577?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://bit.ly/389J475 Billetterie

AIMELIA LIAS & WENGE PUSANA TOVANDA

