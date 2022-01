#Aime ton vagin ! Théâtre du Sphinx, 5 mars 2022, Nantes.

2022-03-05 Représentations du 4 au 6 mars 2022

Horaire : 21:00

Théâtre contemporain. Pour les hommes et pour les femmes. Plus que de fémininité ou de masculinité, il s’agit d’humanité : réconcilier ces 2 belles polarités en soi. Avec humour, tendresse, colère et sensibilité, des femmes se racontent, se rebellent, se moquent d’elles-mêmes et s’affirment enfin, sous l’œil parfois perplexe, parfois attendri ou maladroit de l’homme, compagnon de route et de fortune qui lui aussi fait comme il peut… pour sortir de ce qu’on a toujours attendu de lui et de ce qu’on lui a fait croire. Parce que le sexe faible, cela a toujours été une énorme plaisanterie. Et maintenant, si on foutait tout ça en l’air ? Auteur : Christèle GuéryComédiennes et comédiens : Christine Le Mee, Orianna Perru, Julie Toublanc, Aurore Chaboud Paupi, Vianney GrégoireMetteur en scène : Christèle GuéryTout public à partir de 12 ans.

