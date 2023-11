Cyrano Par le Bout du Nez – CIE Qui ? SALLE DE SPECTACLE, 24 novembre 2023, AIME.

L’histoire de Cyrano est celle d’un poète, intelligent et amoureux, qui sera la cible de railleries à cause de sa difformité. Cette histoire nous dit que la beauté d’un homme ne se lit pas sur son visage, mais dans son âme. Deux agents de service, Marie Hélène et Claudine, viennent nettoyer la salle de spectacle. Elles comprennent que le public vient assister à la représentation de Cyrano de Bergerac qui n’est malheureusement pas joué ce jour-là. Emportées par leur élan, elles vont raconter cette histoire, à leur façon. Grâce à des personnages pittoresques et « haut en couleur, », nous revisitons Cyrano comme une virgule artistique et fantaisiste. Cyrano de Bergerac(Rostand)

SALLE DE SPECTACLE AIME AVENUE DE LA GARE Savoie

