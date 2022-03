Aime-moi si tu peux La comédie de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Aime-moi si tu peux La comédie de Limoges, 28 avril 2022, Limoges. Aime-moi si tu peux

du jeudi 28 avril au samedi 7 mai à La comédie de Limoges

Dans le Théâtre que lui a légué son grand père, Morgan(e) se retrouve seul face à lui-même. Avec douceur et tendresse il dévoile ses rêves, ses démons, ses envies. Il nous touche et nous invite à réfléchir sur la condition humaine en bouleversant les préjugés. Un regard tantôt drôle, tantôt désabusé sur cet incroyable et atypique parcours. Une histoire qui parle au cœur. Un texte sur la tolérance, un hymne au respect de la différence La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T20:30:00 2022-04-28T22:00:00;2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T22:00:00;2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T22:00:00;2022-05-05T20:30:00 2022-05-05T22:00:00;2022-05-06T20:30:00 2022-05-06T22:00:00;2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu La comédie de Limoges Adresse 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Ville Limoges lieuville La comédie de Limoges Limoges Departement Haute-Vienne

La comédie de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Aime-moi si tu peux La comédie de Limoges 2022-04-28 was last modified: by Aime-moi si tu peux La comédie de Limoges La comédie de Limoges 28 avril 2022 La comédie de Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne