AIME MOI SI TU PEUX COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, vendredi 12 avril 2024.

Aime moi… si tu peux ou le fabuleux destin de Hervé Pauchard, personnage atypique et irrésistiblement drôle.Hervé Pauchard a 30 ans. Une vie rangée. Ingénieur informatique, il est consciencieux et passionné par son travail. Ses amis le considèrent comme un cas désespéré de l’amour. Mais pas lui. Lui attend. Il attend l’amour, le vrai, le pur, l’inaccessible.Au point d’idéaliser et de sacraliser ce qui doit arriver… Son mariage avec Monica Bellucci, qu’il a prévu pour l’été 2023. Bref, Hervé Pauchard a tout pour inspirer la tristitude.Nina, sa voisine de palier, est totalement à l’opposé. Exubérante, provocatrice, sensuelle… Elle qui a tous les hommes à ses pieds va, à la surprise de tous, jeter son dévolu sur ce voisin qui la perturbe et la fascine.Oui mais ça ne fait pas du tout partie des prévisions de Hervé Pauchard. Insensible aux rapprochements de Nina, il va d’abord se montrer distant. Avant que celle-ci n’utilise les grands moyens pour parvenir à ses fins…

Début : 2024-04-12 à 21:00

