2022-06-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00 Un marché réunissant des producteurs et artisans locaux, tous engagés au respect d’une charte de bonnes pratiques, garantissant ainsi aux consommateurs des produits de qualité issus d’un savoir-faire local. Amateurs de spécialités régionales venez partager un moment de convivialité avec tous ces professionnels. Restaurations sur place proposées. Nautic’Ham dernière mise à jour : 2022-05-19 par

