Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz L’incroyable destin de Thérèse du Parc, dite Marquise. Marquise se prépare à jouer Andromaque de Racine, lorsque le lieutenant général de la police entre dans sa loge pour l’interroger, sur ordre du Roi…

Dès lors, cette enquête nous dévoile l’extraordinaire parcours de cette fille du peuple qui a fasciné les hommes les plus illustres de son temps : Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, d’Artagnan ou encore Louis XIV ! Un texte hybride, en alexandrins et en prose, nous entraînant de Pézenas à Rouen, puis du Louvre au château de Vaux-Le-Vicomte, où l’interrogatoire se poursuit…

De Philippe Froget.

