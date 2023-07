Visite de l’église Ailly le Haut Clocher Ailly-le-Haut-Clocher Catégories d’Évènement: Ailly-le-Haut-Clocher

Somme Visite de l’église Ailly le Haut Clocher Ailly-le-Haut-Clocher, 16 septembre 2023, Ailly-le-Haut-Clocher. Visite de l’église 16 et 17 septembre Ailly le Haut Clocher Gratuit L’église d’Ailly le Haut Clocher, classée monument historique, est un édifice gothique de la fin du XIIIéme siècle.

Le chemin de croix est du sculpteur Carlos Sarrabezolles et le clocher a servi à l’élaboration des cartes de Cassini. Ailly le Haut Clocher Place de la mairie 80690 Ailly le Haut Clocher Ailly-le-Haut-Clocher 80690 Somme Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

