Savoie MUSIQUE DES SENTEURS SUR LE SENTIER DES ORCHIDEES AILLON LE JEUNE, 3 juin 2023, Aillon-le-Jeune. MUSIQUE DES SENTEURS SUR LE SENTIER DES ORCHIDEES 3 et 4 juin AILLON LE JEUNE Entrée libre, prévoir des chaussures de marche. Visite guidée par deux passionnés bénévoles. AILLON LE JEUNE Crévibert, 73340 Aillon-le-Jeune Aillon-le-Jeune 73340 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 54 60 72 https://aillonlejeune.fr La diversité des biotopes du Massif des Bauges est favorable au développement d’une grande variété d’orchidées sauvages. (ophrys, orchis, sabots de vénus, céphalanthère…) Cueillette interdite ! Le sentier permet de découvrir une multitude d’autres plantes sauvages. Des panneaux d’information sont à la disposition des visiteurs pour faciliter l’identification des plantes. Parking au pied du sentier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:30:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00

