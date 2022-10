Ailleurs, partout + rencontre avec les réalisatrices Cinématographe (Le), 16 novembre 2022, Nantes.

2022-11-16

Horaire : 20:45 22:30

Gratuit : non 5€ tarif plein, 3€ tarif réduit

Film documentaire de Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter L’itinéraire d’un réfugié iranien arrivé à Londres après de nombreux mois d’errance et d’internement, en particulier en Grèce. Le film est documenté par des commentaires off, des conversations téléphoniques avec la famille du réfugié, des textos, des reconstitutions d’interrogatoires policiers… On suit ainsi avec précision la situation du jeune homme, son humeur et ses rêves. Le visuel en revanche est constitué d’images captées sur internet, des webcams, des caméras de surveillance. Entre des plans de nuit sur la mer, des montages hallucinés qui découpent la réalité, on croise rarement des lieux ou des visages identifiables. Cette dimension expérimentale du documentaire ne nuit en rien à la force du témoignage, au contraire. Séance suivie d’une rencontre avec Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/