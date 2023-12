Marché de Noël d’Aillas Aillas, 1 décembre 2023, Aillas.

Aillas,Gironde

Venez rencontrer et finir vos achats de noël auprès de nos artisans et producteurs locaux, de nombreux stands pour tous les gouts vous attendent (savonnerie, tissus, bijoux, sculpture en bois, cométiques, vins, gourmandises…).

Balade en calèche à 18h30 et défilé au lampions, spectacle « le cirque » par les enfants de l’école, vin chaud, gourmandises et buvette..

2023-12-22

Aillas 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and finish your Christmas shopping with our local craftsmen and producers, with a wide range of stalls to suit all tastes (soapmaking, fabrics, jewelry, wood carving, cosmetics, wines, delicacies…).

Horse-drawn carriage ride at 6.30pm and lantern parade, « circus » show by school children, mulled wine, delicacies and refreshments.

Venga a terminar sus compras navideñas con nuestros artesanos y productores locales, con una amplia gama de puestos para todos los gustos (jabonería, tejidos, bisutería, talla de madera, cómics, vinos, delicatessen, etc.).

A las 18.30 h, paseo en coche de caballos y desfile de farolillos, espectáculo « circense » a cargo de escolares, vino caliente, dulces y refrescos.

Treffen Sie unsere lokalen Handwerker und Produzenten und erledigen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe. Es erwarten Sie zahlreiche Stände für jeden Geschmack (Seifenherstellung, Stoffe, Schmuck, Holzschnitzereien, Kunsthandwerk, Weine, Leckereien…).

Kutschenfahrt um 18:30 Uhr und Lampionumzug, Aufführung « le cirque » der Schulkinder, Glühwein, Leckereien und Getränkestand.

