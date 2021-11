AILES DE VERRE Atelier verrier de Palau-del-vidre, 12 décembre 2021, Pyrénées-Orientales.

AILES DE VERRE

Atelier verrier de Palau-del-vidre, le dimanche 12 décembre à 17:30

**A l’occasion du Marché de Noël et en lien avec son patrimoine, la mairie de Palau-del-Vidre propose,** **par le conteur Clément Riot** **AILES DE VERRE** _Un conte où l’on découvre l’origine des arts du feu, Où l’on constate que le conte est aussi, un art du Feu._ Cette histoire commence comme beaucoup d’autres, et en particulier, comme une histoire renommée : « Dans un lieu…, dont je veux me souvenir le nom,… », il y avait un Maître verrier céramiste, qui avait trois filles; la plus jeune « Paloma » était vraiment très belle… Comme dans tous les contes direz vous… ça n’a apparemment rien à voir, mais cet homme avait une passion pour les oiseaux… Et c’est ainsi que vont se tisser une dizaine de contes et mythes d’oiseaux, d’envol, de souffle… de verre et de feu… une trame unique de contes, mythes et légendes, où, comme dans les mille et une nuits, par des histoires emboitées,… sont évoqués les arts du feu, le fer, la terre et le verre,… Mythologie apocryphe souvent, mais toujours vraisemblable, à défaut d’être véridique : un voyage dans le rêve et l’espace, de Dédale à Icare, du rossignol à l’Aigle royal ou au Phénix, de l’obsidienne au verre, en passant par le feu…jusqu’à l’origine des noms de lieux comme Palau-del-vidre, Vidreres, Vitry-sur-Seine, Vitry-le-François, Vitré, Ferrières la verrerie, Verrières-le-Buisson, la Cristallière, Forges-Les-Eaux, La Forge-del-Mitg, Saint-Quentin la poterie, Noron-la-poterie, Jouy-le-Potier,… _Une création, tout public, pensée, à partir de l’univers onirique et mythologique des contes, spécifiquement pour le Musée Rigaud, le lieu et ses collections, notre région et les arts du feu._ _durée : 1h10 environ_

Entrée libre

Atelier verrier de Palau-del-vidre Place del gall 66690 Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales Palau-del-vidre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T17:30:00 2021-12-12T18:45:00