WEEK-END AUX AILES AILES ANCIENNES TOULOUSE, 10 juin 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Pendant deux jours, l’association ouvre en grand les portes de sa vaste collection.

Venez à la découverte de ces machines et de leurs histoires avec ceux qui les ont restaurées..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . 5 EUR.

AILES ANCIENNES TOULOUSE Rue André Turcat

Toulouse 31700 Haute-Garonne Occitanie



For two days, the association opens the doors of its vast collection.

Come and discover these machines and their stories with those who restored them.

Durante dos días, la asociación abre las puertas de su vasta colección.

Venga a descubrir estas máquinas y sus historias con las personas que las restauraron.

Zwei Tage lang öffnet der Verein die Türen zu seiner umfangreichen Sammlung weit.

Entdecken Sie diese Maschinen und ihre Geschichten mit den Menschen, die sie restauriert haben.

Mise à jour le 2023-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE