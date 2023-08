JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CONSERVATOIRE DES BRODERIES Aile Sud du Château premier escalier à droite Lunéville, 16 septembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous accueillons pour venir découvrir la Broderie de Lunéville au sein du Conservatoires des Broderies de Lunéville François-Remy, au Château de Lunéville. Vous y trouverez de splendides robes brodées selon la méthode du crochet de Lunéville, patrimoine inestimable de notre savoir-faire français. De belles expositions sont à admirer dans notre Musée, qui intègre chaque printemps un thème d’exposition supplémentaire. Cette année Cette année vous pourrez découvrir un créateur Haute Couture Monsieur Christophe JOSSE ainsi que notre Eau de Parfum exclusive : « Rêve de Brodeuse » créée avec la Maison Galimard !

Pendant ces journées, vous pourrez également vous renseigner sur notre Ecole de Broderie d’art qui cette année encore a obtenu 100% de réussite au CAP Art de la broderie, dominante broderie main. Pour le loisir ou pour une formation professionnelle, nous vous assurons des cours de qualité certifié Qualiopi.. Tout public

Samedi 2023-09-16 13:00:00 fin : 2023-09-17 12:00:00. 0 EUR.

Aile Sud du Château premier escalier à droite Place de la 2ème DC

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



On the occasion of the European Heritage Days, we invite you to come and discover Lunéville embroidery at the François-Remy Lunéville Embroidery Conservatory in the Château de Lunéville. Here you’ll find splendid dresses embroidered using the Lunéville crochet method, a priceless heritage of French craftsmanship. There are also a number of wonderful exhibits to be admired in our Museum, which incorporates an additional exhibition theme every spring. This year, you can discover a Haute Couture designer, Mr. Christophe JOSSE, and our exclusive Eau de Parfum: « Rêve de Brodeuse » created with Maison Galimard!

During these days, you can also find out more about our School of Art Embroidery, which again this year achieved a 100% success rate in the CAP Art de la Broderie, specializing in hand embroidery. Whether for leisure or professional training, we can guarantee you high-quality, Qualiopi-certified courses.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, le invitamos a descubrir los bordados de Lunéville en el Conservatorio de Bordados François-Remy Lunéville del castillo de Lunéville. Aquí encontrará espléndidos vestidos bordados con el método de ganchillo de Lunéville, un patrimonio inestimable de la artesanía francesa. También podrá admirar las magníficas exposiciones de nuestro Museo, que incluye un tema adicional cada primavera. Este año podrá descubrir a un diseñador de Alta Costura, el Sr. Christophe Josse, así como nuestro exclusivo Eau de Parfum: « Rêve de Brodeuse » ¡creado con la Casa Galimard!

Durante estos días, también podrá informarse sobre nuestra Escuela de Bordado Artístico, que un año más ha logrado un 100% de éxito en el CAP Arte del Bordado, especializado en el bordado a mano. Tanto si busca un hobby como una formación profesional, puede estar seguro de recibir cursos de calidad certificados por Qualiopi.

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals laden wir Sie ein, die Stickerei von Lunéville im Conservatoires des Broderies de Lunéville François-Remy im Schloss von Lunéville zu entdecken. Dort finden Sie herrliche Kleider, die nach der Methode des Lunéville-Hakens bestickt wurden, ein unschätzbares Erbe unseres französischen Know-hows. In unserem Museum sind schöne Ausstellungen zu bewundern, die jedes Frühjahr ein zusätzliches Ausstellungsthema aufnehmen. In diesem Jahr können Sie den Haute-Couture-Designer Christophe JOSSE sowie unser exklusives Eau de Parfum « Rêve de Brodeuse », das in Zusammenarbeit mit dem Haus Galimard kreiert wurde, entdecken!

Während dieser Tage können Sie sich auch über unsere Schule für Kunststickerei informieren, die auch in diesem Jahr wieder eine 100%ige Erfolgsquote bei der Prüfung zum CAP Art de la broderie, Schwerpunkt Handstickerei, erzielt hat. Ob als Freizeitbeschäftigung oder für eine Berufsausbildung, wir garantieren Ihnen qualitativ hochwertige Kurse mit Qualiopi-Zertifikat.

Mise à jour le 2023-08-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS