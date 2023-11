EXPOSITION LES INTEMPORELLES BRODERIES DE LUNÉVILLE Aile Sud du Château – Conservatoire des Broderies Lunéville, 4 novembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Une collection très variée de pièces brodées, tant en « Point de Lunéville » qu’en « Broderie perlée », vous fera revivre cette longue aventure de la broderie lunévilloise. Aujourd’hui encore, Lunéville occupe une place de choix dans la haute-couture grâce à sa spécialité. Parmi les nouveautés présentées cette année, découvrez 2 nouvelles robes confectionnées par Christophe Josse. Étoile montante de la haute-couture, créateur d’une esthétique sensuelle et aérienne, il invente un néoclassicisme subtil, dynamique et contemporain.. Tout public

Vendredi 2023-11-04 14:30:00 fin : 2024-03-15 17:00:00. 0 EUR.

Aile Sud du Château – Conservatoire des Broderies Place de la 2ème DC

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A wide-ranging collection of embroidered pieces, in both « Lunéville stitch » and « Broderie perlée », will help you relive the long adventure of Lunéville embroidery. Today, Lunéville still occupies a place of choice in haute-couture thanks to its specialty. Among this year’s novelties, discover 2 new dresses by Christophe Josse. A rising star of haute-couture and creator of a sensual, airy aesthetic, he invents a subtle, dynamic and contemporary neoclassicism.

Una colección muy variada de artículos bordados, tanto en « punto Lunéville » como en « Broderie perlée », le ayudará a revivir esta larga aventura del bordado Lunéville. Incluso hoy en día, Lunéville sigue ocupando un lugar de preferencia en la alta costura gracias a su especialidad. Entre las novedades de este año, descubra 2 nuevos vestidos de Christophe Josse. Estrella emergente de la alta costura y creador de una estética sensual y etérea, inventa un neoclasicismo sutil, dinámico y contemporáneo.

Eine sehr vielfältige Sammlung von gestickten Stücken, sowohl im « Point de Lunéville » als auch in « Perlenstickerei », lässt Sie dieses lange Abenteuer der Lunéviller Stickerei wieder aufleben. Auch heute noch nimmt Lunéville dank seiner Spezialität einen wichtigen Platz in der Haute Couture ein. Zu den Neuheiten, die in diesem Jahr vorgestellt werden, gehören zwei neue Kleider, die von Christophe Josse angefertigt wurden. Als aufsteigender Stern der Haute Couture und Schöpfer einer sinnlichen und luftigen Ästhetik erfindet er einen subtilen, dynamischen und zeitgenössischen Neoklassizismus.

