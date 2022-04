Aïlack, Talent The Voice 2022 Saint-Geniès Saint-Geniès Catégories d’évènement: Dordogne

2022-04-24 – 2022-04-24

Saint-Geniès Dordogne Saint-Geniès EUR Talent THE VOICE 2022, Aïlack sera en Dordogne pour deux concerts EXCEPTIONNELS, samedi 23 avril à 20h30 à l’église des Eyzies de Tayac et dimanche 24 avril à 17h à l’église de Saint Geniès. Aïlack est un groupe de 4 hommes qui interprète des chants traditionnels des pays de l’Est.

Un répertoire a cappella où la beauté se mêle au sublime.

Chants de paix et des hommes, chants de la terre et du ciel, venez découvrir la musique de l’âme et voyager aux sources de l’immensité. Aïlack

