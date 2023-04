Courses de caisse à savon folkloriques, 28 mai 2023, Aiguillon.

Sur les terres du Confluent il va y avoir du sport! Une course de caisse à savon folkloriques exceptionnelle enchantera les spectateurs et les amateurs de senstations fortes. 2 catégories, 3 courses chacune, un parcours de 400 mètres! Une journée de défis dans la bonne humeur et la convivialité.

Buvette, restauration rapide et animation musicale au jardin public.

Inscription aux courses obligatoires. Gratuit.

2023-05-28

Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the lands of the Confluence there will be sport! An exceptional folk soapbox race will enchant the spectators and the amateurs of strong sensations. 2 categories, 3 races each, a course of 400 meters! A day of challenges in a good mood and conviviality.

Refreshments, fast food and musical entertainment in the public garden.

Registration for the races is mandatory. Free

¡En el recinto de la Confluencia habrá deporte! Una excepcional carrera popular de soapbox encantará a los espectadores y aficionados a las sensaciones fuertes. 2 categorías, 3 carreras cada una, ¡un recorrido de 400 metros! Una jornada de desafíos en un ambiente de buen humor y convivencia.

Refrescos, comida rápida y animación musical en el jardín público.

La inscripción a las carreras es obligatoria. Gratis

Auf dem Gelände des Confluent wird es sportlich zugehen! Ein außergewöhnliches folkloristisches Seifenkistenrennen wird die Zuschauer und Liebhaber starker Gefühle begeistern. 2 Kategorien, je 3 Rennen, eine Strecke von 400 Metern! Ein Tag voller Herausforderungen, guter Laune und Geselligkeit.

Getränke, Snacks und musikalische Unterhaltung im öffentlichen Garten.

Anmeldung für die Rennen erforderlich. Kostenlos

