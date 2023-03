Hommage à Joséphine Baker (2ème partie), 27 mai 2023, Aiguillon OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas Aiguillon.

Samedi 27 mai au matin, inauguration d’une plaque commémorative « parcours de la résistance à Aiguillon » avec la complicité du fils aîné de J. Baker : Akio Bouillon Baker.

En présence des autorités civiles et militaires, d’élèves et de professeurs de la cité soclaire et des hommes du 48eme régiment de transmission d’Agen.

Lecture : Joséphine Baker « résistante et agent des services secrets » par Akio Bouillon Baker.

Vin d’honneur à la salle des fêtes.

