Vide greniers club du SCA Pétanque, 18 mai 2023, Aiguillon.

Vide grenier de l’Ascension à Aiguillon. De nombreux exposants vous attendront sur l’esplanade du club de pétanque local. Buvette et petit restauration sur place.

Emplacement: 2 euros le mètre linéaire.

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 17:30:00. EUR.

club du SCA Pétanque

Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Flea market of the Ascension in Aiguillon. Many exhibitors will be waiting for you on the esplanade of the local petanque club. Refreshment bar and small catering on the spot.

Pitch: 2 euros per linear meter

Mercadillo de la Ascensión en Aiguillon. Numerosos expositores le esperan en la explanada del club de petanca local. Refrescos y tentempiés in situ.

Emplazamiento: 2 euros por metro lineal

Vide grenier de l’Ascension in Aiguillon. Zahlreiche Aussteller erwarten Sie auf der Esplanade des örtlichen Pétanque-Clubs. Getränke und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich.

Stellplatz: 2 Euro pro laufendem Meter

