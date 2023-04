Hommage à Joséphine Baker (1ere partie) cinema confluent, 12 mai 2023, Aiguillon.

Vendredi 12 mai à 18h, au Cinéma Confluent, projection du film « Joséphine Baker un destin Français », en présence du réalisateur du documentaire Laurent Kupferman et du fils de Joséphine Baker, Brian Bouillon Baker.

A 19h, salle des Fêtes (près du cinéma), vin d’honneur offert aux spectateurs du film et séance de dédicaces du livre « Joséphine Baker l’Universelle » par Brian Bouillon Baker.

Exposition préparée par l’ANACR : « La Résistance à Aiguillon »..

cinema confluent

Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Friday, May 12 at 6pm, at the Cinema Confluent, projection of the film « Josephine Baker a French destiny », in the presence of the director of the documentary Laurent Kupferman and the son of Josephine Baker, Brian Bouillon Baker.

At 7:00 p.m., in the Salle des Fêtes (near the cinema), a wine reception will be offered to the film’s spectators and a book signing session for the book « Joséphine Baker l’Universelle » by Brian Bouillon Baker.

Exhibition prepared by the ANACR: « The Resistance in Aiguillon ».

Viernes 12 de mayo a las 18.00 h, en el Cinéma Confluent, proyección de la película » Joséphine Baker un destin Français « , en presencia del director del documental Laurent Kupferman y del hijo de Joséphine Baker, Brian Bouillon Baker.

A las 19.00 horas, en la Salle des Fêtes (cerca del cine), se ofrecerá una recepción con vino a los espectadores de la película y una sesión de firma de libros del libro « Joséphine Baker l’Universelle » de Brian Bouillon Baker.

Exposición preparada por la ANACR: « La Resistencia en Aiguillon ».

Freitag, den 12. Mai um 18 Uhr im Cinéma Confluent: Vorführung des Films « Joséphine Baker un destin Français » in Anwesenheit des Regisseurs Laurent Kupferman und des Sohnes von Joséphine Baker, Brian Bouillon Baker.

Um 19 Uhr findet im Salle des Fêtes (in der Nähe des Kinos) ein Ehrenwein für die Zuschauer des Films und eine Signierstunde des Buches « Joséphine Baker l’Universelle » von Brian Bouillon Baker statt.

Vom ANACR vorbereitete Ausstellung: « La Résistance à Aiguillon » (Der Widerstand in Aiguillon).

