Accompagnement à la fabrication des caisses à savon folkloriques, 29 avril 2023, Aiguillon.

Tous à la préparation des bolides!!!

Un accompagnement à la fabrication des caisses à savon folkloriques est proposé à Aiguillon pour les participants à la course qui souhaiteraient être aidés. 3 matinées seront consacrées à cette action. Sur inscription.

Bonne préparation à tous!!!.

2023-04-29

Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



All to the preparation of the cars!

An accompaniment to the making of the folk soapboxes is proposed in Aiguillon for the participants of the race who would like to be helped. 3 mornings will be dedicated to this action. On registration.

Good preparation to all!

¡Todos a la preparación de los coches!

Se propone en Aiguillon un acompañamiento a la confección de las jaboneras populares para los participantes de la carrera que deseen ser ayudados. se dedicarán 3 mañanas a esta acción. Inscripción obligatoria.

¡Buena preparación a todos!

Alle helfen bei der Vorbereitung der Rennwagen!

In Aiguillon wird den Teilnehmern des Rennens, die sich helfen lassen möchten, eine Begleitung bei der Herstellung der folkloristischen Seifenkisten angeboten. drei Vormittage sind für diese Aktion vorgesehen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Gute Vorbereitung an alle!

