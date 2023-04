Programme Cinéma Confluent Passage Jean Monet, 18 avril 2023, Aiguillon.

Un programme vitaminé pour célébrer les beaux jours à Aiguillon, avec des animations à ne pas manquer:

Mardi 18/04 à 20h30 Ciné-rencontre avec le réalisateur du film « l’établi » Mathias Gokalp, films inspiré du livre de Robert Linhart et tourné en Lot-et-Garonne. La séance sera accompagnée d’un échange avec le réalisateur . Dès 19h30, auberge espagnole où chacun apportera un plat pour un repas partagé.

Mercredi 19/04 à 10h Ciné-mômes+ atelier: projection de courts-métrages « LiLi Pom et le voleur d’arbres » suivie d’un atelier d’initiation à l’animation… avec ton doudou!! Tarif à 3.50 euros pour tous.

Jeudi 4/05 à 18h 30 Soirée Unipop: Conférence sur le cinéma de Wong Kar-Wai suivie à 20h30 de la projection du film « As tear go by »

Mardi 9/05 à 20h30 Ciné-mémoire: film « la neuvième symphonie », séance accompagnée d’une présentation et d’un échange autour du film..

Passage Jean Monet Salle Théophile de Viau

Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A vitamin-packed program to celebrate the beautiful days in Aiguillon, with activities not to be missed:

Tuesday 18/04 at 8:30 pm Film-meeting with the director of the film « l’établi » Mathias Gokalp, film inspired by the book of Robert Linhart and shot in Lot-et-Garonne. The session will be accompanied by an exchange with the director. From 7:30 pm, Spanish inn where everyone will bring a dish for a shared meal.

Wednesday 19/04 at 10am Ciné-mômes + workshop: screening of short films « LiLi Pom et le voleur d’arbres » followed by an initiation to animation workshop… with your doudou! Price at 3.50 euros for all.

Thursday 4/05 at 6:30 pm Unipop evening: Conference on Wong Kar-Wai’s cinema followed at 8:30 pm by the screening of the film « As tear go by »

Tuesday 9/05 at 8:30 pm Ciné-mémoire: film « la neuvième symphonie », screening accompanied by a presentation and an exchange around the film.

Un programa vitaminado para celebrar los hermosos días de Aiguillon, con actos que no se puede perder:

Martes 18/04 a las 20.30 h Encuentro cinematográfico con el director de la película « l’établi » Mathias Gokalp, película inspirada en el libro de Robert Linhart y rodada en Lot-et-Garonne. La sesión irá acompañada de un intercambio con el director. A partir de las 19.30 h, un mesón español en el que cada uno aportará un plato para una comida compartida.

Miércoles 19/04 a las 10 h Ciné-mômes + taller: proyección de los cortometrajes « LiLi Pom et le voleur d’arbres » seguida de un taller de iniciación a la animación… ¡con su peluche! Precio 3,50 euros para todos.

Jueves 4/05 a las 18.30 h Velada Unipop: conferencia sobre el cine de Wong Kar-Wai seguida, a las 20.30 h, de la proyección de la película « As tear go by »

Martes 9/05 a las 20.30 h Ciné-mémoire: película « la novena sinfonía », proyección acompañada de una presentación y un debate sobre la película.

Ein vitaminreiches Programm, um die schönen Tage in Aiguillon zu feiern, mit Veranstaltungen, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten:

Dienstag, 18.04. um 20:30 Uhr Filmgespräch mit dem Regisseur des Films « l’établi » Mathias Gokalp. Der Film basiert auf dem Buch von Robert Linhart und wurde im Lot-et-Garonne gedreht. Die Vorführung wird von einem Austausch mit dem Regisseur begleitet. Ab 19:30 Uhr gibt es eine Auberge espagnole, zu der jeder ein Gericht für ein gemeinsames Essen mitbringt.

Mittwoch, 19.04. um 10 Uhr Kinderkino und Workshop: Vorführung des Kurzfilms « LiLi Pom et le voleur d’arbres » mit anschließendem Workshop zur Einführung in die Animation… mit deinem Kuscheltier! Preis: 3,50 Euro für alle.

Donnerstag, 4.5. um 18.30 Uhr Unipop-Abend: Vortrag über das Kino von Wong Kar-Wai, gefolgt von der Vorführung des Films « As tear go by » um 20.30 Uhr

Dienstag, 9.5. um 20.30 Uhr Gedächtniskino: Film « Die neunte Symphonie » mit Präsentation und Diskussion über den Film.

