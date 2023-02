Aiguille en Fête PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES, 9 mars 2023, PARIS.

Aiguille en Fête PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES. Un spectacle à la date du 2023-03-09 (2023-03-09 au ) 00:00. Tarif : 9.0 à 14.0 euros.

Valable pour une entrée du 9 au 12 mars 2023 de 9h30 à 18h30 Nocturne le jeudi 9 mars jusqu’à 21h Fermeture à 17h le dimanche 12 mars Gratuit pour les moins de 6 ansLe rendez-vous incontournable des passionnés du fil et de l’aiguille Aiguille en fête se tiendra du 09 au 12 mars 2023 à Paris Expo Porte de Versailles. Aiguille en fête c’est le salon de référence Grand Public des univers de la couture, du tricot, de la broderie, de la custo, du patchwork, de la mercerie, de la dentelle, du tissage, du tricot, du crochet, de la tapisserie…et du faire soi-même 100% fil et aiguille. A la fois grand marché du fil et véritable fenêtre ouverte sur l’art et la culture textile : 600m² dédié aux expositions d’artistes et de musées. Aiguille en fête, ce sont également plus de 500 heures d’ateliers Les cours, ateliers sont dispensés par des professeurs internationaux de renom pour favoriser la transmission de savoir-faire, la découverte de techniques et tendances. Des animations gratuites pour tous : Bar à couture, Bar à crochet, Bar à patch, Bar à custo, Bar des auteurs, Bar à mailles, Bar à fil, mais aussi le Speed Knitting, le célébré Championnat de tricot. Vous trouverez sur le salon près de 240 exposants : Mercerie créative, tissus, patrons, rubanerie, boutonnerie, perle, charms, fils, aiguilles, grille et kits de broderie, point de croix, patchwork, quilt, boutis, crochet, tricot, dentelle, tissage, couture… Infos pratiques : Métro Ligne 12, station Porte de Versailles Ligne 8, station Balard. A. Puis marcher jusqu’au Pavillon 5 Tramway Ligne T2 : station Porte de Versailles Ligne T3 : station Porte de Versailles Bus Ligne 39 : arrêt Porte de Versailles Ligne 80 : arrêt Porte de Versailles RER Ligne C, station Boulevard Victor VOITURE Par le boulevard périphérique intérieur : sortie Porte de la Plaine ou Porte de Versailles. Par le boulevard périphérique extérieur : sortie Porte de Sèvres ou Porte de Versailles. VELO Station Velib’ n° 15061 – 12 Square Desnouettes Station Velib’ n° 15049 – 2 Rue Ernest Renan Station Velib’ n° 15048 – Place Amedee Gordini TAXIS Une station de taxis est située Place de la Porte de Versailles, face à la Porte L.

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES PARIS PORTE DE VERSAILLES Paris

