Haute-Loire Chapelle Saint-Michel, Aiguilhe (43) Aiguilhe Aiguilhe, 25 juin 2023, Aiguilhe. Chapelle Saint-Michel, Aiguilhe (43) Dimanche 25 juin, 19h00 Aiguilhe 12 € Concert dans la chapelle Saint-Michel à Aiguilhe. Musique juive et lecture de l’Ecclesiaste. Récitant Patrick PALLEN, violoncelle Junze LEVALON, chant Denys ANDRE Aiguilhe chapelle Saint Michel Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 35 23 73 10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T19:00:00+02:00 – 2023-06-25T22:00:00+02:00

CONCERT AIGUILHE

Détails
Catégories d'Évènement:
Aiguilhe, Haute-Loire

Autres
Lieu
Aiguilhe

Adresse
chapelle Saint Michel

Ville
Aiguilhe

Departement
Haute-Loire

