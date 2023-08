FOIRE DE LA POMME, DU VIN ET DU RIZ Aigues-Vives, 8 octobre 2023, Aigues-Vives.

25ème édition de la foire de la pomme, qu’ont rejointe avec bonheur le vin et le riz depuis longtemps. Grand marché du terroir et de l’artisanat toute la journée.

10h00 :

1er départ de la visite guidée de l’étang de Marseillette à bord du petit train (payant). D’autres visites prévues dans l’après-midi, à partir de 13h30.

11h30 :

Inauguration officielle.

13h00 :

Points de restauration sur place (au foyer municipal et au parc municipal avec restauration sur stands, animation musicale. Les producteurs locaux proposeront des plats préparés à partir de produits du terroir (cochon grillé, pommes de terre garnies, plats cuisinés…), dégustation et vente de vin.

Toute la journée : confection de ballons, bandas, promenades à poneys gratuites…

Parkings : cave coopérative et entrée route de Marseillette (une navette assure le transport du parking à la foire).

Organisé en partenariat avec l’ASA de l’étang de Marseillette..

Aigues-Vives 11800 Aude Occitanie



25th edition of the apple fair, now happily joined by wine and rice. Large local produce and craft market all day.

10h00 :

1st guided tour of the Marseillette pond on board the little train (fee payable). Other tours scheduled in the afternoon, starting at 1:30pm.

11h30 :

Official inauguration.

13h00 :

On-site catering (in the municipal foyer and in the municipal park with food stalls, musical entertainment. Local producers will offer dishes prepared from local produce (grilled pig, stuffed potatoes, ready-made meals…), wine tasting and sales.

All day long: balloon-making, bandas, free pony rides…

Parking lots: Cave coopérative and Route de Marseillette entrance (shuttle bus service from parking lot to fairgrounds).

Organized in partnership with ASA de l’étang de Marseillette.

25ª edición de la feria de la manzana, a la que desde hace tiempo se unen felizmente el vino y el arroz. Gran mercado de productos locales y artesanía durante todo el día.

10h00 :

1ª salida de la visita guiada del Etang de Marseillette a bordo del trenecito (de pago). Otras visitas previstas por la tarde, a partir de las 13h30.

11h30 :

Inauguración oficial.

13h00 :

Puntos de restauración in situ (en el vestíbulo municipal y en el parque municipal con restauración en puestos, animación musical. Los productores locales ofrecerán platos elaborados con productos locales (cochinillo asado, patatas rellenas, platos preparados, etc.), así como degustación y venta de vinos.

Durante todo el día: globoflexia, bandas, paseos gratuitos en poni…

Aparcamientos: bodega cooperativa y entrada de la ruta de Marseillette (un autobús lanzadera le llevará del aparcamiento a la feria).

Organizado en colaboración con la ASA de l’étang de Marseillette.

25. Ausgabe der Apfelmesse, zu der sich Wein und Reis seit langem glücklich gesellt haben. Den ganzen Tag über großer Markt für regionale Produkte und Kunsthandwerk.

10h00 :

1. Start der geführten Besichtigung des Teichs von Marseillette an Bord des kleinen Zuges (kostenpflichtig). Weitere Besichtigungen sind für den Nachmittag ab 13:30 Uhr geplant.

11h30 :

Offizielle Einweihung.

13h00 :

Verpflegungsstellen vor Ort (im Stadtfoyer und im Stadtpark mit Verpflegung an Ständen, musikalische Unterhaltung. Lokale Produzenten bieten Gerichte aus regionalen Produkten an (gegrilltes Schwein, gefüllte Kartoffeln, Fertiggerichte…), Weinverkostung und -verkauf.

Den ganzen Tag über: Herstellung von Luftballons, Bandas, kostenloses Ponyreiten…

Parkplätze: Genossenschaftskeller und Eingang Route de Marseillette (ein Pendelbus bringt Sie vom Parkplatz zum Jahrmarkt).

Organisiert in Partnerschaft mit der ASA de l’étang de Marseillette.

