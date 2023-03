PRESENTATION DE NOS PIECES EN PURE LAINE AIGUES VIVES Aigues-Vives Catégories d’Évènement: Aigues-Vives

PRESENTATION DE NOS PIECES EN PURE LAINE AIGUES VIVES, 30 mars 2023, Aigues-Vives. PRESENTATION DE NOS PIECES EN PURE LAINE 30 mars – 2 avril AIGUES VIVES Présentation de nos ânes réalisés en pure laine de mouton, de lamas ou de mohair. Chaque piéce necessite environ 130 H de travail. L’assemblage est réalisé en feutrant la laine et tous les membres sont articulés à l’aide de goupilles comme les TEDY des années 1920. Technique de feutrage sur une base de pièces tricotées. Chaque pièce est cousue et assemblée et l’ensemble est bourré en ouatine. Chaque âne est habillé avec des vêtements faits mains de grande qualité. Chaque pièce est unique et peut être confectionnée à la demande suivant un cahier des charges établi en amont. AIGUES VIVES 6 RUE DE LA PAIX 09600 AIGUES VIVES Aigues-Vives 09600 Ariège Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T13:00:00+02:00 – 2023-03-30T13:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 pièce unique âne REPRESENTATION DES PIECES

