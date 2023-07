Grande brocante et marché de producteurs Aigues Mortes Venesmes, 5 août 2023, Venesmes.

Venesmes,Cher

Aux abords du château d’Aigues-Mortes, grande brocante et marché de producteurs proposés par le comité des fêtes de Venesmes..

Samedi 2023-08-05 09:00:00 fin : 2023-08-05 . EUR.

Aigues Mortes

Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire



Around the Château d’Aigues-Mortes, a large flea market and farmers’ market organized by the Venesmes festival committee.

Alrededor del castillo de Aigues-Mortes, gran mercadillo y mercado de agricultores organizado por el Comité de Fiestas de Venesmes.

Am Rande des Schlosses von Aigues-Mortes findet ein großer Trödel- und Bauernmarkt statt, der vom Festkomitee von Venesmes angeboten wird.

